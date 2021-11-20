Керманич лондонського Челсі Томас Тухель поділився емоціями від перемоги своїх підопічних над Лестером у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Ми провели хороший матч на виїзді, відмінний результат, добре поєднання.

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Ми створили багато напівнагод, нам трохи не пощастило з офсайдами, але я щасливий з процесу створення. Ми повинні бути сильними з першої до останньої хвилини, ця перемога була заслуженою.

Дуже хороший перший тайм, ми страждали через рішення і точність передач в останній третині та могли створити більше моментів. За рахунку 2:0 може трапитися всяке, і стадіон здатен розбудити, але ми не дали їм піднятися і добили суперника", – цитує німця BBC Sport.

Нагадаємо, що "сині" здолали Лестер завдяки голам Рюдігера, Канте і Пулішіча.

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