Гвардіола не зможе розраховувати на травмованих захисників Вокера та Аке, а участь Йошко Гвардіола перебуває під питанням. "У Реала також є втрати: Куртуа, Алаба, Мілітао. Це правда, що Кайл – найкращий гравець для контролю такого суперника, як Вінісіус. На жаль, він отримав травму в товариській грі за збірну Англії. Мені б дуже хотілося, щоб він був доступний, але що тут поробиш... Склади будуть рівні, ми постараємося адаптуватися до доступних футболістів.

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Травми – наслідок довгого сезону. У вирішальній стадії сезону у нас багато травм в одній лінії – обороні. Нам доведеться знайти рішення. Нам потрібно більше думати про те, що нам потрібно зробити, щоб домогтися гарного результату в матчі-відповіді", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

"Повторити минулорічний результат протистояння з Реалом неможливо. Мадрид засвоїв урок і захоче помститися. Це гордий клуб", – додав Пеп.

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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