"Жора (Бущан – прим.) – найсмішніший. Не всі одесити хороші у гуморі, але у Жори все в порядку. Ще Гармаш і Сидор. Сергій не часто стріляє, але якісно. Гармаш взагалі особлива людина, його гумор теж. Таких, як він, більше немає. Він добрий і класний хлопець. Його не вистачало. Коли він повернувся – гумору стало більше.

Андрієвський назвав головного костолома в Динамо

Русин наступний Кополовець у плані гумору? Так. Дуже схожі. Він просто спілкується – і тобі смішно. Теж його не вистачає. Миколенко його назвав французом, ми його в колективі так називаємо. Тому що він швидко говорить, і ніхто не розуміє. А ще він завжди на позитиві", – зізнався Андрієвський в інтерв'ю SportArenaTV.

До слова, найближчий матч кияни проведуть у суботу, 17 квітня. Суперником буде донецький Шахтар.

Динамо – Дніпро-1: шоу гравців збірної України в матчі УПЛ, криваве вилучення і дивна дискваліфікація лідера на Шахтар