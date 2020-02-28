"Не був впевнений, що доживу до наступного гола Фреда": Сульшер іронічно прокоментував успіх екс-зірки Шахтаря

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив виступ своїх підопічних у матчі 1/16 Ліги Європи проти Брюгге (5:0), приділивши особливу увагу хавбеку Фреду.

"Я задовлений всім, багато наших гравців покращились. Щодо Фреда – я не був впевнений, що доживу до його наступного гола (востаннє бразилець забивав 1,5 року тому – прим.), адже в нього було так багато спроб раніше. Але це все жарти, звичайно, він досягнув своєї мети, я задоволений ним.

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Очевидно, що зараз у нас напружений графік, гравці отримують час на полі. Коли ти забиваєш багато і граєш розкуто, то приходить впевненість. Блискучий початок гри, хлопці мали правильне налаштування, створили безліч шансів, і коли Брюгге залишився в меншості, то гра була майже закінчена", – цитує Сульшера MEN.

Нагадаємо, сьогодні (28 лютого), о 14:00, відбудеться жеребкування 1/8 Ліги Європи. Воно визначить суперника Манчестер Юнайтед та інших клубів-учасників, серед яких і донецький Шахтар.

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