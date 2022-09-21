Досвідчений італієць після поразки на полі Монци (0:1) повів команду до гостьової трибуни, щоб попросити вибачення. Це стало останньою краплею для ультрас. Активні вболівальники Ювентуса вважають, що Бонуччі принизив команду на очах у суперника. На їхню думку, не футболісти повинні відповідати за безлад у туринському клубі.

Монца – Ювентус – 1:0 – відео гола і огляд сенсаційного матчу Серії А

"Ми зіткнулися зі сценами, які ми не розуміємо, а якщо й розуміємо, то вважаємо сміховинними, вигаданими людиною, яка вважає, що покинула команду, але поводиться як жертва. Бонуччі ніколи не був лідером і ніколи ним не буде. Ні в Тревізо, ні в Пізі, ні в Барі, ні в Мілані і вже точно не в Ювентусі...

У цей момент загальної плутанини, на полі й поза ним, панує повна анархія, і той, хто вважає за потрібне, оголошує себе експертом, лідером, головною або відповідальною особою, не маючи харизми або визнання людей, які були тут протягом багатьох років. Якщо є ієрархія, значить, на те є причина. Хороший солдат необов'язково стане хорошим генералом.

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Виводити професіональних гравців як жертовних ягнят, щоб вони дивилися на Курву, отримуючи глузування і образи, – це просто абсурд. Єдиним результатом може бути створення слабкої команди, яка буде обтяжена негативом і комплексом жертви. Це прямо протилежно тому, що необхідно в цьому виді спорту. Це шкодить одноклубникам і команді більше, ніж будь-який некомпетентний тренер або директор", – наводить заяву ультрас FootballItalia.