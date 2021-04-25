"Не було ні хитрості, ні злості, ні нахабства": Максимов розкритикував гравців Ворскли за розгромну поразку Колосу
Головний тренер полтавців Юрій Максимов прокоментував невдалу гру своїх підопічних у матчі 23-го туру УПЛ проти ковалівців (0:3).
"Три голи нам забили після стандартів. Ми програвали у зрості – у нас пів команди головою не грає. Нас задавили.
Колос — Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу
По грі виграв Колос, питань немає. Моментів навіть не було. Клас необхідно підтверджувати: коли вдома перемагаєш 4:2, то треба вигравати і на виїзді.
Ключовим став перший гол. Так не повинно бути. Зробив зауваження захисникам. Не можна, щоб м'яч по штрафному майданчику літав, бився об землю... Футболіст приймає, пробиває – наші захисники стоять, відпочивають.
Будемо розбиратися. Важко щось говорити. Ми не повинні так. Футболісти повинні демонструвати злість. Нічого не було: ні хитрості, ні злості, ні нахабства", – сказав Максимов у програмі "ТУР Online".
Нагадаємо, у матчі 23-го туру УПЛ Ворскла на виїзді поступилась Колосу з рахунком 0:3 і опустилась на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.
Колос розгромив Ворсклу і закрутив інтригу в боротьбі за єврокубки – героїзм Різника не врятував полтавців