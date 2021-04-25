Головний тренер полтавців Юрій Максимов прокоментував невдалу гру своїх підопічних у матчі 23-го туру УПЛ проти ковалівців (0:3).

"Три голи нам забили після стандартів. Ми програвали у зрості – у нас пів команди головою не грає. Нас задавили.

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По грі виграв Колос, питань немає. Моментів навіть не було. Клас необхідно підтверджувати: коли вдома перемагаєш 4:2, то треба вигравати і на виїзді.

Ключовим став перший гол. Так не повинно бути. Зробив зауваження захисникам. Не можна, щоб м'яч по штрафному майданчику літав, бився об землю... Футболіст приймає, пробиває – наші захисники стоять, відпочивають.

Будемо розбиратися. Важко щось говорити. Ми не повинні так. Футболісти повинні демонструвати злість. Нічого не було: ні хитрості, ні злості, ні нахабства", – сказав Максимов у програмі "ТУР Online".

Нагадаємо, у матчі 23-го туру УПЛ Ворскла на виїзді поступилась Колосу з рахунком 0:3 і опустилась на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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