– Чому не залишилися працювати в Україні – це питання безпеки, реалізації чи чогось іншого?

– Зійшлися багато факторів. Звісно, це і безпека, але я би поставила реалізацію попереду. Я отримала пропозицію роботи в німецькому футбольному клубі. Це неймовірний досвід і знання.

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– Чи пам’ятаєте момент, коли зрозуміли: "Так, я покидаю Україну"?

– Ні, в мене досі такого відчуття немає. Особливо зараз, адже записую це інтерв’ю, перебуваючи у Києві.

– Чому вирішили поїхати? Наскільки це було складне рішення?

– У мене не було відчуття, що я покидаю дім. Адже я не планувала залишати Україну через війну. Я лише їхала у відпустку. У мене є традиція – святкувати свій День народження в новій країні. Шістнадцятого лютого я спакувала валізу купальників і полетіла відпочивати в Африку. Я з тих, хто не хотів вірити, що буде повномасштабна війна. Тому, переступаючи поріг свого дому в напрямку аеропорту Бориспіль, я тримала в руках квитки в обидва боки.

– Що стало найважчим – змінити країну чи адаптуватись у новому колективі?

– Інтеграція – це, в принципі, нелегкий процес, чи то в новій країні, чи в новому колективі. Особливо він важкий, коли не знаєш мови. А мої знання німецької обмежувались висловами "гутен морген" і "арбайтен". Рятувала англійська. Але не всі німці розмовляють іноземною мовою, тому довелося швидко вчитись, – сказала Лобода у інтервʼю YeSport.

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