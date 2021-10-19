"Так важко щось коментувати. По-перше, немає результату, і сьогодні, напевно, не було того везіння, того останнього удару біля воріт суперника.

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Азарт, напевно, був. Було і бажання, і прагнення виграти гру, поступаючись 1:0. Але, можливо, емоції трошки захлиснули. Я не можу сказати, що був якийсь сумбур. Але не було тієї останньої передачі, не було тієї агресії саме біля воріт. Все що робили до штрафного майданчика – було ідеально. А ось саме на завершальній стадії були проблеми.

Фланги дуже погано працювали. Не було тих передач – точних, націлених, небезпечних. Відповідно і група атаки не так активно себе вела саме у штрафному майданчику. Все потрібно дивитися в комплексі, розбиратися. Те, що біжать, хочуть – вже добре. Але потрібно розглядати все через результат", – розповів Мороз на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Чорноморець не знав смаку перемог в останніх семи матчах – після 11-ти турів "моряки" з 6 балами йдуть у турнірній таблиці УПЛ передостанніми.

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