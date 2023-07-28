Дениса Гармаша активно сватали до складу черкаського ЛНЗ. Президент клубу Андрій Полтавець заявив, що не бачить потреби підписувати вікового футболіста киян.

"Ми шукали гравців на проблемні позиції форварда та опорного хавбека. Якби Гармаш був хорошим опорником, то, можливо, ми б його й взяли.

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Нам не було сенсу брати досвідченого та дорогого футболіста на те місце, де є місцеві, які мають потенціал рости", – сказав Полтавець YouTube каналу 18000.

Денис Гармаш виступає за київське Динамо з 2007 року. В 2020 році українець їздив в оренду до турецького Різеспора, де провів один сезон. За 16 років у складі киян Денис провів 361 гру: 54 голи, 45 результативних передач.

Разом з "біло-синіми" Гармаш тричі ставав чемпіоном України та по чотири рази завойовував Кубок та Суперкубок України. Контракт півзахисника з Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

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