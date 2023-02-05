"Наразі ми ведемо переговори з Мессі щодо продовження контракту. Хотів би, щоб він залишився у проєкті. Не буду цього приховувати. Ми спілкуємось, щоб досягти цієї мети та втримати його.

Мессі та Хакімі розкішними голами принесли ПСЖ вольову перемогу – Лео ледь не забив з кутового

Я пам'ятаю, що сказав Мессі в перерві матчу з Монпельє: "Ти повинен вести за собою всіх інших". Він відповів: "Спокійно". І він провів винятковий другий тайм.

Самі по собі зірки не можуть вигравати трофеї. Вони можуть виграти один матч, два чи кілька, але їм потрібні інші, їм потрібна гармонія. Ми досягли значного прогресу, але нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.

ПСЖ розробив хороший план, який передбачає зменшення кількості гравців, щоб звільнити місце для молодих і водночас не програти іншим великим європейським клубам. Ми повинні дати їм час, дуже добре знаємо, що ми повинні робити. Я на 100% задіяний у цьому проєкті", – цитує Кампуша Mundo Deportivo.

Нагадаємо, контракт Ліонеля завершується влітку. У пресі лунали різні сценарії щодо його майбутнього: як від'їзд з Франції, так і пролонгація співпраці.

Мессі та Барселона не мають шансів: 600 мільйонів євро і несподіваний "трансферний бан" покінчили з мрією