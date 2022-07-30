"Ми не будемо просити вибачення в України. Пояснюю причину. Після обурливих заяв українського посла він має просити вибачення перед нами. Ви, мабуть, були вражені прихильниками протилежної команди, які з трепетом ставляться до кожної теми в ЗМІ.

У Фенербахче знайшли крайнього в ганебному скандуванні фанатів на підтримку Путіна – офіційна заява турків

Є спільнота, яка не соромиться переходити на наш бік, хто б не був керівництвом, президентом чи спортсменом. Ми зосереджені на об‘єднанні, а не на розподілі. Є так багато факторів, які поділяють країни, що футбол не має стояти на першому місці.

Я два дні думав про цю несправедливість, про ці подвійні стандарти, образу Фенербахче. Ми говоримо про 20-секундну подію. Нагадаю, матч був 120 хвилин. Ми пропустили другий гол, нічого не сталося, ми вилетіли, не було скандувань, це було після першого голу. Я вважаю, що це недоречно і непотрібно. Це було скандування, далеке від ідентичності Фенербахче, але що ми будемо робити, ми будемо закривати роти?

Ще до початку матчу ми бачили, як воротар, який грав в Туреччині (мова про Дениса Бойка, який грав за Бешикташ – прим.), провокував трибуни перед матчем. Він це почав. Потім був гол. Знову той гравець вискочив з лави і зробив такі рухи.

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Той, хто забив, також відзначився (йдеться про Буяльського – прим.). Але ця заява нас не пасує нам. Я навіть хочу подякувати Луческу. Він підкликав гравця до себе і накричав на нього. Дякую. Знову неповна інформація, Луческу не прийшов на прес-конференцію, тому що протестував через святкування.

Я вважаю непотрібним і недоречним скандувати, навіть якщо це відбувається через гнів. Але я засуджую тих, хто намагається наклеїти ярлик на велику спільноту Фенербахче з її 115-річною славетною історією, викликаючи миттєвий гнів деяких уболівальників, а також тих, хто хоче пов'язати 20-секундне скандування з політичною ідентичністю, ніби це було скоординовано. Позиція як Туреччини, так і Фенербахче, щодо цього вторгнення зрозуміла. Яка вона? У нас є українські, і російські гравці", – наводить слова Коча ntvspor.

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