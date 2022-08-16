Чинний володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі поділяє думку, що цього року нагороду повинен отримати Карім Бензема.

Видання France Football цьогоріч несподівано не включило аргентинця навіть у топ-30 претендентів на нагороду. Для Мессі це не стало трагедією. Тим паче він вже знає ім'я переможця.

"Золотий м'яч-2022": Мессі не потрапив у топ-30 номінантів вперше за 17 років – France Football назвав усіх претендентів

"Думаю, цього року не буде жодних сумнівів. Усім очевидно, що Карім Бензема провів приголомшливий сезон", – цитує Мессі El ONCE з посиланням на TyC Sports.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі сім разів вигравав "Золотий м'яч". Це рекордний показник. Минулого літа аргентинець перебрався у ПСЖ, де не зміг підтримувати ті показники результативності, які демонстрував у Барселоні.

"Наче обирати між батьком і матір’ю": Мбаппе – про власного фаворита на "Золотий м'яч" без Мессі та об'єктивність премії