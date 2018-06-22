Не бойкотом, то ігнором: збірна Англії не з'їла коровай і засмутила росіян перед ЧС-2018

Гравці збірної Англії відмовилися куштувати коровай, який їм подарували після прибуття в Росію напередодні чемпіонату світу-2018.

Англійська збірна в середу прибула до Зеленогорська, де готуватиметься до матчів ЧС-2018. Адміністрація бази вирішила влаштувати "Трьом левам" зустріч у дусі російських традицій, повідомляє Фонтанка.

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Проте, за інформацією видання, трапився конфуз. Головний тренер Гарет Саутгейт і капітан національної команди Харрі Кейн прийняли від господарів самовар і коровай, але чаювати та частуватися досягненнями російського пекарства не стали.

Тональність повідомлень у російських ЗМІ свідчить, що господарі добряче образились. Тут і згадка про диверсії, і про Кріштіану Роналду, який радо прийняв подібний подарунок росіян. Щоправда, добряче посміявшись.

Навесні повідомлялося, що збірна Англії візьме на Мундіаль власні продукти та свою команду кухарів, побоюючись отруєння.