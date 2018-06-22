toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Не бойкотом, то ігнором: збірна Англії не з'їла коровай і засмутила росіян перед ЧС-2018

14 червня 09:42 4606 Читать на русском
Не бойкотом, то ігнором: збірна Англії не з'їла коровай і засмутила росіян перед ЧС-2018
Кейн і Саутгейт / Getty Images

Гравці збірної Англії відмовилися куштувати коровай, який їм подарували після прибуття в Росію напередодні чемпіонату світу-2018.

Англійська збірна в середу прибула до Зеленогорська, де готуватиметься до матчів ЧС-2018. Адміністрація бази вирішила влаштувати "Трьом левам" зустріч у дусі російських традицій, повідомляє Фонтанка.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Проте, за інформацією видання, трапився конфуз. Головний тренер Гарет Саутгейт і капітан національної команди Харрі Кейн прийняли від господарів самовар і коровай, але чаювати та частуватися досягненнями російського пекарства не стали.

Тональність повідомлень у російських ЗМІ свідчить, що господарі добряче образились. Тут і згадка про диверсії, і про Кріштіану Роналду, який радо прийняв подібний подарунок росіян. Щоправда, добряче посміявшись.

Навесні повідомлялося, що збірна Англії візьме на Мундіаль власні продукти та свою команду кухарів, побоюючись отруєння.

Теги
ЧС 2018 Англія Англія футбольні курйози Чемпіонат світу-2018
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Нігерія – Ісландія: стартові склади на матч ЧС-2018
    ЧС 2018 — 17:0325 Нігерія – Ісландія: стартові склади на матч ЧС-2018
51
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук