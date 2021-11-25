Не бісіклета Лєвандовскі: УЄФА обрав найкращий гол тижня Ліги чемпіонів
Союз європейських асоціацій провів голосування серед футбольних фанатів, щоб визначити найкрасивіший м'яч 5-го туру ЛЧ. Вже відомий переможець.
Результативний удар Тьяго Алькантари злету з 29-ти метрів у ворота Порту вболівальники назвали найкращим, повідомляє прес-служба ЛЧ.
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Півзахисник Ліверпуля у голосуванні випередив форварда Баварії Роберта Лєвандовскі з бісіклетою, півзахисника Спортінга Педру Гонсалвеша і його дальній постріл, а також оборонця Янг Бойз Сільвана Гефті з шедевром у дев'ятку.
Зауважимо, наступний і за сумісництвом останній тур Ліги чемпіонів відбудеться 7-8 грудня.
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