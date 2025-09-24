"Якщо чесно, я не бачу якоїсь там такої вже страшної катастрофи. От я не бачу чогось там страшного в тому, ну катастрофічного, давайте так, в тому, що Динамо не обіграло Олександрію та Оболонь. Ну це точно не ті матчі, які будуть вирішувати долю титулу. Це якщо глобально говорити. Я впевнений, що і Динамо, і Шахтар ще в цьому сезоні не раз і не два втратять очки.

І от в мене немає такого сприйняття, що Шовковському от прямо зараз треба йти з команди, що Динамо необхідно змінювати тренера. От прямо зараз кров з носа. Тому що, ну, давайте чесно, Динамо за грою переграло і Оболонь, і Олександрію. І в тому, що у двох матчах Динамо втратило очки, я виділяю для себе дві важливі причини.

Перша проблема в тому, на мій погляд, що Динамо свої моменти не реалізувало. Ну, 22 удари по воротах з Олександрією, шість ударів в площину воріт. Я не знаю, як центрфорвард рівня Динамо Київ міг не забити в цьому епізоді, але Герреро не підставив правильну ногу після прострільної передачі Волошина перед порожніми воротами. Скільки там, метр-два до порожніх воріт. Ну, саме Герреро тут повинен був забивати, а не Огундана, в якого м'яч уже зрикошетив від Герреро.

Друга проблема, яку я бачу, мені не подобається ставлення гравців на футбольному полі. От в чому саме це проявляється? От зараз з Олександрією Піхальонок забиває пенальті, виводить Динамо вперед і після цього, ну, кияни якісь набагато інертніші в атаці стали. От вони повели в рахунку і таке враження, що все, вирішили, що перемога у них в кишені.

Минулого сезону Динамо також дуже часто за результатом грало і це проходило. А зараз в другому матчі поспіль суперник карає. Я вам скажу, що ось так от чисто по-вболівальницьки я не можу зрозуміти такого ставлення. Я не знаю, чи це від Шовковського йде оцей прагматичний прагматизм, чи це команда на полі напружується, працює рівно до того моменту, коли результат її влаштовує.

Ну, просто от футболісти Динамо і тренерський штаб зрештою також. Вони десь повинні трошки пам'ятати, що вони в тому числі для людей грають, для вболівальників. Так, на трибунах там не так багато вболівальників, ну, але люди переживають по телевізору, дивляться. Ми ж повинні пам'ятати, що вони – це Динамо Київ. Це гранд українського футболу.

Вони ж, коли в Динамо переходять, то хочуть отримувати зарплати, як футболісти гранда українського футболу. Правда ж? Вони ж не грають там за 2-3 тисячі доларів на місяць. Вони ж самі себе вважають якими футболістами? Топовими футболістами за українськими мірками. І я не можу зрозуміти, чому топові гравці, здобувши перевагу в рахунку, не намагаються її розвинути, не намагаються зробити той рахунок з 2:1, збільшити його на 3:1, 4:1 і так далі, проти значно слабшого за рівнем суперника. Проти суперника, жоден футболіст зі складу якого не має ані шансу, навіть близько, навіть примарно потрапити в склад київського Динамо, тому що рівень не той. Ось цього ставлення я не розумію", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

