Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні пояснив, чому Флоріан Вірц не заграв у складі "червоних" на старті сезону.

"Вірцу непросто, це неможливо заперечувати. Він грає не так добре, як Салах і новачки в нападі, хоча він дуже талановитий. Але я не розумію, як вбудувати його в команду. Його підписали за великі гроші. Мені здається, що Вірц шкодить балансу Ліверпуля і його грі. Він топ-гравець, і я впевнений, що він стане кращим, але старт у нього не вдався.

Я бачив, як гравці приходять в АПЛ і потребують часу на адаптацію. Справа не в ціні, не в самому гравцеві або його здібностях. Я не бачу, як його вписати в систему Ліверпуля.

Він один з трійки півзахисників? Ні, мені так не здається. Він скоріше гравець атаки. Якби мені довелося вибирати між ним і Собослаєм, я б вибрав Собослая", – цитує Руні ВВС.

Нагадаємо, що Вірц перейшов до Ліверпуля з Байєра цього літа за 117,5 млн євро гарантованої суми і 18,8 млн євро бонусів. На той момент це був трансферний рекорд АПЛ. Згодом його побив трансфер Александра Ісака.

У 8 матчах за "червоних" німець відзначився лише одним асистом.

