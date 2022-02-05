"Я не думаю, що це потрібно Металісту. Необхідно дивитися вперед. Тайсон вже у солідному віці, тому я не бачу сенсу в його поверненні.

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Необхідні нові, молоді та перспективні гравці", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Тайсон перейшов у Металіст з бразильського Інтернасьйонала у 2010 році за 6,3 млн євро. У січні 2013-го за 15,24 млн перебрався у Шахтар, в якому виступав до квітня 2021-го. Нині норовливий вінгер захищає кольори клубу, в якому і розпочинав кар'єру.

Металіст пішов на зимову паузу у статусі лідера Першої ліги – Кривбас, який йде другим, відстає від команди Олександра Кучера на 11 очок.

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