"Що думаю про нагородження від Зеленського орденом за заслуги III ступеня? Дуже приємно було. Тим більше від Зеленського отримати, ще й орден. Чи говорив із ним? Ні, він нам руку потиснув, ми із ним сфотографувалися, і він кудись там поїхав. Не всі встигли з ним зробити фото, але я встиг.

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Чи підтримую Зеленського? Я в це не лізу. Не розбираюся в політиці взагалі, хто хороший, а хто поганий. Більше підтримую його, напевно. На виборах жодного разу не голосував, не бачу сенсу. Мій голос нічого не дасть, там все одно все вирішують інші. Від мене нічого не залежить, хто буде президентом", – зізнався Чех у інтерв'ю Брутальному футболу.

До слова, півзахисник провів 11 матчів у складі Маріуполя у поточному сезоні, проте так і не відзначився результативними діями. Нагадаємо, Чех в 2019 році став чемпіоном світу в складі збірної України U-20.

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