"Якщо чесно, то на теперішній час я себе не бачу в УПЛ. Я не хочу приїхати грати в футбол заради футболу, я кажу, наприклад, про умовну Першу лігу.

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Одна з вагомих причин, чому я переходив у Бельгію, – це моя родина, я хотів бути з ними, жити нормальним життям з родиною, бачити, як ростуть діти. Це була найголовніша причина. Тому зараз я не можу себе уявити в іншому місці далеко від своєї родини. Для мене моя родина на першому місці, тим паче в такий час.

В якій лізі хотів би пограти, якби була така можливість? В українській Прем’єр-Лізі починаючи з 2010 по 2013 рік. Звичайно, що можна лише помріяти, посміятися, але я вже десь казав в інтерв’ю, що якщо ти хочеш грати десь в Європі, то повинен ставити це собі за мету, а в мене упродовж моєї кар’єри мета була грати та приносити користь саме за Динамо. Кожен футболіст сам обирає, яку мету ставити перед собою", – розповів Сидорчук в інтерв'ю Sport-express.

Нагадаємо, що Сергій перейшов до бельгійського Вестерло у вересні 2023 року, а до цього протягом 10-ти років виступав за київське Динамо.

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