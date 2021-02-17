"Не бачу нічого екстраординарного в ньому": Бетао здивував оцінкою Хачеріді
10:40 - Читать на русском
Колишній захисник Динамо Бетао пригадав, із ким йому було найзручніше виступати у складі київського клубу.
"Найбільше мені подобалося грати в парі з Айїлою Юссуфом. З тим же Хачеріді теж було зручно грати, з Тарасом Михаликом.
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Потенціал Хачеріді? Я не бачу нічого екстраординарного в ньому. У Бразилії таких захисників дуже багато. Його виділяє зріст. Хачеріді – хороший захисник, але не більше того", – розповів Бетао у інтерв'ю виданню Факти.
Зазначимо, що бразилець виступав за Динамо з 2008 по 2013 роки, а пізніше повернувся до Києва на півроку в 2015-му.
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