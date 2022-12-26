"Звичайно, я стежу за українським футболом. Різниця у часі не дає можливості дивитися прямі трансляції, але вранці я дивлюся у повторі чимало матчів.

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Я не бачу ні регресу, ні покращення, гадаю, український футбол залишився на тому ж рівні. Коли я працював в Україні, у клубах були кваліфіковані легіонери. Зараз також багато легіонерів, але їхня кваліфікація, як на мене, є недостатньою, щоб створювати конкуренцію нашим топ-командам. Я не бачу, що наш футбол став кращий чи гірший. Мені подобається дивитися та стежити за українським футболом.

Коли підніметься Металіст, а влада в Україні зміниться – знову можуть зміниться керівники в якихось клубах. Ніхто не знає, що буде у майбутньому. У нас футбол, здебільшого, залежить від політики в країні", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, після чемпіонського дублю з Динамо Сергій здобув срібні медалі з Аль-Ахлі у чемпіонаті Саудівської Аравії. З 2018-го по 2021 роки тричі приводив Ференцварош до чемпіонства в Угорщині, а нині очолює Аль-Айн з ОАЕ.

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