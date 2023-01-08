"Поляки після нашого першого гола вже не хотіли грати. Коли ми забили вдруге десь на 60-й хвилині, один з поляків сказав мені, як міг, іспанською мовою: "Не атакуйте більше, будь ласка".

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Ще один гол міг їх поховати. Добре, що я не забив Польщі. Якби далі пройшла Мексика, все б змінилося. Вони б вибили Францію, у сітці був би хаос і ми б не стали чемпіонами світу", – цитує зверхню заяву Тальфіко польське видання Meczyki.

До слова, "Кадра" вперше з 1986 року вийшла з групи на ЧС, але припинила виступи вже на стадії 1/8, поступившись Франції (1:3). Аргентина ж вперше за 36 років тріумфувала, перемігши у фіналі кривдників Польщі.

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