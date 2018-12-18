toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ШАХТАР ДИНАМО

Ндомбеле залишиться в Ліоні до кінця сезону 2018/19

13:59 129 Читать на русском
Ндомбеле залишиться в Ліоні до кінця сезону 2018/19
Танге Ндомбеле / ФК Ліон

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле гратиме за "ткачів" до кінця сезону 2018/19.

Танге Ндомбеле не стане приймати пропозиції європейських грандів цього січня, повідомляє Sky Sports. Раніше з'являлась інформація про інтерес з боку манчестерських грандів та Тоттенхема.

Жеребкування ЛЧ в найкращих традиціях: "солодка булочка", дострокові фінали і матчі рівня Ліги Європи

Проте, півзахисник виступатиме в складі "ткачів" до кінця сезону 2018/19. Разом з Ліоном Ндомбеле зіграє в плей-офф Ліги чемпіонів, де на його команду чекають поєдинки проти Барселони. У груповому етапі саме з французькою командою грав донецький Шахтар.

Ліверпуль підтвердив кризу Манчестер Юнайтед, перервана серія Арсенала, феєрія Мессі – підсумки європейського вікенду

Теги
Трансфери Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Ліон Ліон Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
21
хв
Лестер Сіті
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук