Ндомбеле залишиться в Ліоні до кінця сезону 2018/19

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле гратиме за "ткачів" до кінця сезону 2018/19.

Танге Ндомбеле не стане приймати пропозиції європейських грандів цього січня, повідомляє Sky Sports. Раніше з'являлась інформація про інтерес з боку манчестерських грандів та Тоттенхема.

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Проте, півзахисник виступатиме в складі "ткачів" до кінця сезону 2018/19. Разом з Ліоном Ндомбеле зіграє в плей-офф Ліги чемпіонів, де на його команду чекають поєдинки проти Барселони. У груповому етапі саме з французькою командою грав донецький Шахтар.

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