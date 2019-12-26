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НБУ розпочав примусове стягнення неймовірної суми з почесного президента Ворскли Жеваго

18:19 211 Читать на русском
НБУ розпочав примусове стягнення неймовірної суми з почесного президента Ворскли Жеваго
Костянтин Жеваго / tribuna.pl.ua

З почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго мають стягнути частину боргу банку "Фінанси та Кредит".

Національний банк України розпочинає примусове стягнення 1,5 млрд грн з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" та почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго, інформує прес-служба НБУ.

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"Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні, загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн.

Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.

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Нагадаємо, Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", який очолював почесний президент полтавського клубу.

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Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго
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