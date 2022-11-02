У книзі "Мессі проти Роналду" Джонатан Клегг та Джошуа Робінсон розповіли про колишній план Флорентіо Переса щодо створення тематичного парку розваг під назвою Реал Мадрид Ленд. Про це пише Mundo Deportivo.

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Перш ніж розпочати реконструкцію стадіону Сантьяго Бернабеу, Перес обмірковував ідею створення тематичного парку, у центрі якого був би новенький футбольний стадіон. Президент Реала навіть зустрічався з колишніми керівниками Disney, щоби обговорити свою ідею. Він був переконаний, що це найкращий спосіб для Реала перемагати у бюджетних війнах таких конкурентів ПСЖ та Манчестер Сіті.

"У світі футболу ми такі ж важливі, як і Disney. Реал має робити подібні речі, тому що ми – клуб номер один, і єдиний спосіб залишатися ним – завжди бути новаторами", – сказав Перес на зустрічі з представниками Disney.

У проекті парку були американські гірки, маршрут яких повторює траєкторію найвідоміших голів в історії мадридського клубу, одним із яких був гол Зінедіна Зідана у ворота Байєра у фіналі Ліги чемпіонів 2002 року. Атракціони мали носити імена легенд клубу.

У результаті виявилося, що на будівництво такого тематичного парку знадобилося б 1,4 мільярда євро, тоді як Перес не мав і 75% від цієї суми.

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