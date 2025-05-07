Міланський Інтер став першим півфіналістом Ліги чемпіонів 2024/2025 після домашньої перемоги над Барселоною з рахунком 4:3.

Інтер – Барселона – 4:3 – відео голів та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

На думку експертів технічної комісії УЄФА, найкращим гравцем першого півфіналу-відповіді став голкіпер міланського клубу Ян Зоммер.

"Він тримав Інтер у грі завдяки магічним інтуїтивним сейвам, кілька разів рятуючи від Ямаля, щоб допомогти команді вийти у фінал. Ключові дії у вирішальні моменти від швейцарського голкіпера", – сказано в релізі експертів.

У фіналі Ліги чемпіонів Інтер зустрінеться або з Арсеналом, або з ПСЖ, які проведуть свій матч-відповідь півфіналу ввечері 7 травня. У першій грі в Лондоні з рахунком 1:0 перемогли французи.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами