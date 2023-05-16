На звання "Найкращий гравець місяця" претендували Артем Бондаренко (Шахтар), Даниїл Алефіренко (Чорноморець), Артем Довбик (СК Дніпро-1) і Едуардо Герреро (Зоря). Як інформує офіційний сайт УПЛ, у голосуванні вболівальників і фахівців за звання "Найкращий гравець місяця" перемогу здобув форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик. За нього проголосували 38,8% опитаних.

Переможна комбінація зв'язки Довбик – Піхальонок у відеоогляді матчу Минай – СК Дніпро-1 – 0:1

У п'ятьох матчах цього місяця форвард збірної України забив 8 м'ячів.

А ось на звання "Найкращий тренер місяця" претендували Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Патрік ван Леувен (Зоря), Роман Григорчук (Чорноморець) та Ігор Йовічевіч (Шахтар). Переможцем цієї номінації став наставник Зорі Патрік ван Леувен – він набрав 24% голосів, випередивши на 1% головного тренера СК Дніпро-1 Олександра Кучера.

У квітні Зоря здобула 4 перемоги у 5 матчах із загальною різницею м'ячів 6-2.

СК Дніпро-1 завдяки Довбику дотиснув Минай і не пустив Шахтар у відрив – форвард наблизився до рекорду бомбардирів