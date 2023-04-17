Головний тренер Челсі Френк Лемпард вірить у перемогу своєї команди над Реалом у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"Тодд Бьолі увійшов до роздягальні після поразки від Брайтона? Мене це влаштовує. Це показує зацікавленість боса в команді та демонструє його пристрасть.

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Ми перебуваємо не там, де хочемо. Думаю, називати Челсі "зламаним" – це перебільшення. Однак наша позиція в чемпіонаті – це реальність. Ми повинні працювати, щоб виправити ситуацію; повинні показати все, на що здатні.

Уболівальники будуть на висоті в матчі з Реалом, я в цьому не сумніваюся. Решта залежить від нас самих. Ми сильні і ми заслуговуємо перебувати на цій стадії ЛЧ. Ми усвідомлюємо силу суперника, але розуміємо, що все залежить від нас.

Ми віддамо все, ми хочемо вийти в півфінал", – наводить слова Лемпарда Absolute Chelsea.

У першому матчі в Мадриді Челсі поступився Реалу з рахунком 0:2. Гра-відповідь у Лондоні відбудеться у вівторок, 18 квітня.

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