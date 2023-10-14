"Коли я переїхав у 2000 році у Шахтар, то в Донецьку не зовсім правильно ставилися до людей, які розмовляли українською. Однозначно не всі, але інколи я ловив на собі неприязні погляди. Пояснення одне – російська пропаганда.

"Безмозкий дов****б": Федецький знищив футболіста, який використав Шахтар задля втечі на Росію

Місцеві футболісти Шахтаря всіх гравців із заходу України називали "бандерівцями", мене – у тому числі. Але це не було з якоюсь злістю, скоріше прикол. У нас була дружня команда.

Я тоді не сильно цікавився історією, тому не ображався. Коли вже трошки подорослішав, то почав вивчати історію і розуміти, хто такий Бандера і за що він боровся", – цитує Федецького Український футбол.

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