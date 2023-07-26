"Я не стану брехати, в Ліверпулі в мене бували також важкі часи. Дійсно важкі часи. Але коли я озираюся назад на свою кар'єру в цьому клубі, я завжди буду згадувати тільки хороше.

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Гм, з чого б мені почати? Бути капітаном футбольного клубу Ліверпуль було однією з найбільших почестей у моєму житті. З того дня, як мені передали пов'язку, я робив усе, що міг, щоб поводитися як капітан Ліверпуля. Але найбільші нагороди в клубі були не особистими – вони були колективними. Їх завоювали всі ми, всі ви. Разом.

Важко описати словами ці останні 12 років, і ще важче сказати "прощавай". Я завжди буду "червоним". До самої смерті", – сказав Хендерсон у ролику, опублікованому в Instagram.

Наступним клубом 33-річного Джордана стане Аль-Іттіфак.