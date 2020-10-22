Вперше в єврокубках українську команду розсудить жінка-арбітр. На матчі Лестер – Зоря працюватиме Стефані Фраппар. Коротко розповідаємо про неї.

Українських футболістів жінкою-арбітром не здивуєш – Катерина Монзуль вже кілька років працює в УПЛ, а минулого сезону стала провідним рефері в країні. У травні Класичне відсудила суто жіноча бригада на чолі з Монзуль.

У деяких топ-чемпіонатах також звикають до арбітринь (оберемо найлегший для сприйняття фемінітив). Бібіана Штайнхаус стала своєю в Бундеслізі та піддавалася дружнім жартам Франка Рібері, а місяць тому завершила кар'єру, бо вже не могла виконувати нормативи.

Ліга 1 прийшла до цієї практики минулого року – у квітні Стефані Фраппар стала першою "леді в чорному" на матчі елітного французького дивізіону, розсудивши Ам'єн і Страсбур. До того Стефані пройшла повноцінний шлях через третю та другу ліги, а також давно обслуговувала матчі найвищого рівня між жіночими командами.

2019-й увінчався справжнім проривом Фраппар. Після дебюту в Лізі 1 вона отримала призначення на фінал жіночого чемпіонату світу США – Нідерланди. А ще через місяць відсудила Суперкубок УЄФА між Ліверпулем і Челсі, ставши першою жінкою-арбітром на титульному єврокубковому поєдинку.

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Le Parisien назвав Фраппар "назавжди першою". Піонером у єврокубках Стефані не була, адже швейцарка Ніколь Петінья ще у 2004-му працювала у кваліфікації Кубка УЄФА, але на рівень фіналу Суперкубка УЄФА арбітринь раніше не допускали.

Фраппар з помічницями пристойно відпрацювала матч Ліверпуль – Челсі. Єдиної помилки припустилася в серії пенальті, коли не помітила, що Адріан парирував удар Абрахама, завчасно покинувши лінію воріт.

У 2020-му прогрес Фраппар продовжується. У вересні вона вперше відсудила матч Ліги націй, на початку жовтня отримала призначення на топ-поєдинок Ліон – Марсель (де в дебюті зустрічі вилучила Пайє), а сьогодні дебютує на груповому етапі Ліги Європи. Стефані називають флагманом жіночого арбітражу, а вона сама радіє, що популяризує футбол серед прекрасної статі та рве шаблони.

Фраппар вважає, що жінка-арбітр позитивно впливає на поведінку футболістів. Так вони спокійніше спілкуються, менше апелюють, обережніше підбирають слова. "В неї дуже тихий голос, але вона тисне авторитетом", – цитує одного з гравців французького чемпіонату Le Parisien.

Майбутня рефері досить рано вирішила пов'язати своє життя з футболом і суддівством зокрема. "Я пам'ятаю розмову, коли вона заявила мені, що стане міжнародним арбітром. Стефані на той час заледве виповнилося 13 років", – розповідає її колишній тренер Клод Ленуар.

"Я грала у футбол на регіональному рівні, а коли мені було 13-14 років – зацікавилася правилами. Дуже швидко почала судити матчі між дівчатами. У віці 18-20 років мені довелося вибирати між футболом і суддівством. Жіночий футбол тоді був менш розвинений, ніж сьогодні. Тому я обрала арбітраж. І не пошкодувала", – каже Стефані в інтерв'ю BeIN Sports.

Фраппар з ранніх років вражала фізичною формою. "Стефані була дуже атлетичною. Під час фізичних випробувань демонструвала результати, як у хлопців. Часто була серед лідерів", – ділиться екс-тренер француженки. "Я проходжу ті ж фізичні тести, що і чоловіки. Гравці не бігатимуть повільніше по полю, бо їх судить жінка", – додає Стефані.

Матч Лестер – Зоря відбудеться сьогодні на Кінг Пауер Стедіум о 22:00 за київським часом. Луганці стартують у груповому раунді Ліги Європи під наглядом Стефані Фраппар.

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