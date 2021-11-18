Назарина та ще 2 гравці основи Зорі повернулися до тренувань
Тренерський штаб луганської Зорі отримав приємні новини перед матчем 15-го туру Прем'єр-ліги проти Львова. З лазарету повернулися тріо раніше травмованих виконавців.
Луганці відновили заняття у повному складі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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До табору Зорі повернулися збірники. Та головне підсилення – з лазарету. Повернулися до основної групи Владислав Кабаєв, Єгор Назарина та Ігор Снурніцин. Натомість продовжують лікування Микита Шевченко, Владислав Ємець та Максим Казаков.
Матч Львів – Зоря відбудеться у суботу, 20 листопада. Початок поєдинку о 14:00.
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