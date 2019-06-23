Назарина: Пропозицій від СК Дніпро-1 не надходило, але є варіант з європейським клубом

Український хавбек Антверпена Єгор Назарина прокоментував інформацію про зацікавленість у ньому СК Дніпро-1.

"Нічого не знаю про ці розмови, не читав новин. Пропозицій від СК Дніпро-1 не надходило, але є варіант з одним з європейських клубів. Однак зараз у мене в пріоритеті проявити себе і отримати шанс в Антверпені.

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Щодо оренди, я теж не проти, тому що для мене на першому місці – питання ігрової практики. Якщо не вийде в Антверпені, буду не проти поїхати на правах оренди в інший клуб", – цитує Назарину Команда №1.

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До слова, у минулому сезоні 21-річний український хавбек зіграв за Антверпен лише 10 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що СК Дніпро-1 планує взяти Назарину в оренду.