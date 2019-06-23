toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Назарина: Пропозицій від СК Дніпро-1 не надходило, але є варіант з європейським клубом

17:50 204 Читать на русском
Назарина: Пропозицій від СК Дніпро-1 не надходило, але є варіант з європейським клубом
Єгор Назарина / фото з соцмереж

Український хавбек Антверпена Єгор Назарина прокоментував інформацію про зацікавленість у ньому СК Дніпро-1.

"Нічого не знаю про ці розмови, не читав новин. Пропозицій від СК Дніпро-1 не надходило, але є варіант з одним з європейських клубів. Однак зараз у мене в пріоритеті проявити себе і отримати шанс в Антверпені.

СК Дніпро-1 планує орендувати трьох українців, які грають у Європі

Щодо оренди, я теж не проти, тому що для мене на першому місці – питання ігрової практики. Якщо не вийде в Антверпені, буду не проти поїхати на правах оренди в інший клуб", – цитує Назарину Команда №1.

Ференцварош орендував Ігнатенка – це вже третій українець у команді Реброва

До слова, у минулому сезоні 21-річний український хавбек зіграв за Антверпен лише 10 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що СК Дніпро-1 планує взяти Назарину в оренду.

blog_ava
Новачок Динамо Окоро похизувався футболкою клубу на батьківщині
11:55
6087
Теги
Бельгія Єгор Назарина Єгор Назарина Антверпен Антверпен СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лідс став черговим претендентом на Буффона
    Англія — 13:00511 Лідс став черговим претендентом на Буффона
2
год
:
29
хв
Катар
22:00
Аргентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук