"Дуже радий дебютному виклику у національну збірну. Для мене це велика честь і гордість представляти Україну, представляти цю емблему. В цей час так точно. Тому я дуже радий бути тут.

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Розмови з головним тренером ще не було. Але я думаю, що все попереду. Від збірної очікую, як і всі – позитивного результату в цих двох матчах.

Всі дуже раді прибути до табору національної збірної, бачити один одного, тому з позитивом працюємо і готуємося до важливих матчів – робота буде нелегкою. Сподіваюсь, все буде добре.

Щодо нашого суперника – збірної Англії... Як показує досвід, у футболі не завжди перемагають фаворити. Тому ми будемо вірити в себе і в позитивний результат", – сказав Назарина у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії збірна України проведе 9 вересня, а 12 вересня зіграє з Італією.

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