Назарина прокоментував дебютний виклик у збірну України на матч з Англію: "У футболі не завжди перемагають фаворити"
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився емоціями від приїзду до табору "синьо-жовтих".
"Дуже радий дебютному виклику у національну збірну. Для мене це велика честь і гордість представляти Україну, представляти цю емблему. В цей час так точно. Тому я дуже радий бути тут.
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Розмови з головним тренером ще не було. Але я думаю, що все попереду. Від збірної очікую, як і всі – позитивного результату в цих двох матчах.
Всі дуже раді прибути до табору національної збірної, бачити один одного, тому з позитивом працюємо і готуємося до важливих матчів – робота буде нелегкою. Сподіваюсь, все буде добре.
Щодо нашого суперника – збірної Англії... Як показує досвід, у футболі не завжди перемагають фаворити. Тому ми будемо вірити в себе і в позитивний результат", – сказав Назарина у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії збірна України проведе 9 вересня, а 12 вересня зіграє з Італією.
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