Назарина попрощався з Карпатами – львів'яни втратили найкращого бомбардира

Карпати продовжують втрачати гравців. Єгор Назарина покинув львівський клуб та повертається у Антверпен.

Півзахисник Карпат Єгор Назарина завершив виступи у складі Карпат. Термін оренди півзахисника завершився, а львівський клуб не активував опцію викупу гравця у Антверпена, як і не домовився про продовження оренди. Таким чином, Назарина не допоможе Карпатам у боротьбі за збереження прописки в УПЛ. Раніше "зелено-білих" покинули Марвін Мартінс та Тім Халль.

"Хочу подякувати львівському клубу: гравцям, тренерам, персоналу і всім тим, кого зустрічав за увесь час перебування в Карпатах. Окремо хочу висловити вдячність і повагу вболівальникам, які підтримували нас у скрутні хвилини. Зрештою, позитивних моментів також вистачало, хоча не так багато, як хотілося б нам усім.

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Залишаю Львів з вдячністю. Під керівництвом цього тренерського штабу я зростав і чимало навчився. Тут я отримав важливий досвід – в Прем’єр-лізі раніше я практично не виступав. Якби я міг повернутися у минуле, то все одно погодився б на перехід у Карпати. Хоч цей період був загалом невдалим для команди, та я розцінюю його для себе виключно як позитивний. Я впевнений, що команда докладе максимум зусиль для збереження місця в УПЛ. Переконаний, що у хлопців все вдасться. Я вірю, що надалі усе складатиметься якнайкраще. І Карпати залишаться в елітному дивізіоні.

Я подякував хлопцям за той рік, який ми провели разом. Побажав їм виконати поставлене завдання. Обов’язково слідкуватиму за Карпатами і вболіватиму на відстані", – цитує Назарину офіційний сайт Карпат.

Зауважимо, 22-річний хавбек у складі "левів" провів 15 матчів в УПЛ, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист. Він є найкращим бомбардиром Карпат у сезоні 2019/20.

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