"Я вважаю, що ми добре провели це півріччя, показали гідну реакцію на не зовсім вдалі результати на початку сезону і, як підсумок, ми зараз перебуваємо на третьому місці в чемпіонаті за втраченими очками.

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Також я вважаю, що ми гідно виступили у Лізі Європи. Звичайно, хотілося вийти з групи, і це було наше завдання, але попри те, що ми його не виконали, ми показували хорошу гру в групі і впевнено грали з усіма суперниками", – цитує Назарину Команда 1.

Зауважимо, на зимову паузу Зоря пішла четвертою, пропустивши вперед Десну, Шахтар та Динамо. У Лізі Європи команда грала в групі з Лестером, Брагою та АЕКом, фінішувала третьою, а тому не вийшла з групи та припинила виступи.

Зоря вийшла у чвертьфінал Кубка України, втримавши перемогу над Десною у скандальному матчі з двома вилученнями