Назарина оцінив умови на зборах Карпат у Туреччині

Півзахисник Карпат Єгор Назарина поділився враженнями від перших днів у Туреччині, де львів'яни розпочали підготовку до другої частини сезону.

"Після першого тренування на узбережжі Середземного моря почуваюся прекрасно. Головне наше завдання – підготуватись якнайкраще до весняної частини УПЛ. Я вже не вперше готуюся до сезону в Туреччині, але раніше це було виключно в Анталії, саме у Сіде бувати ще не доводилось. Приємно, що тут дійсно комфортні умови для проживання, все є для того, щоб якісно тренуватись.

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Вважаю, що три тижні цілком вдосталь для всебічної підготовки до офіційних матчів. Думаю, що нам до снаги виконати усі задуми та плани тренерів за цей термін. Завжди краще готуватись через товариські зустрічі і таким чином повертатися до оптимальних кондицій.

Принагідно хочу попросити підтримки у вболівальників у весняній частині чемпіонату України, адже вона нам дуже потрібна. Наше завдання – вигравати матч за матчем, набирати максимальну кількість очок та зняти усі питання щодо продовження виступів в УПЛ", – розповів Назарина в коментарі офіційному сайту Карпат.

Молодий хавбек був одним з найкращих гравців "левів" у першій половині сезону – 5 голів та один асист в 11 матчах чемпіонату України.

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