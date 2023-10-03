– Ти непогано знаєш Антверпен. Що скажеш про суперника? Склад команди, можливо, когось особисто можеш виділити?

– З того часу, як я був у команді, вона змінилася на 95 відсотків. Тому з теперішніх її гравців я нікого не знаю. Тренера, звісно, теж не знаю. Все, що я можу сказати – це те, що ми переглядали, аналізували цього суперника. На нас очікує дуже непроста і важлива гра.

Антверпен – Шахтар: прес-конференція ван Леувена – про сюрпризи для суперника, чутки про відставку та вплив війни

– Як ситуація в країні впливає на вас психологічно? Як ви можете підтримувати форму та бути на висоті в таких умовах?

– Ситуація дійсно непроста. Ми живемо у воюючій країні, граємо у футбол. Однак – ми професійні гравці, тому захищаємо престиж нашої країни на міжнародному рівні. Дякуючи нашим Збройним Силам, ми маємо таку можливість. Тому, повторюся, ми зробимо все можливе, аби гідно представити нашу країну на міжнародній арені.

– Чи можна розглядати Антверпен як суперника, з яким Шахтар конкуруватиме за 3-тє місце у групі?

– А чому за третє? Ми зіграли тільки одну гру з Порту. У нас попереду ще п'ять матчів, тому вся боротьба попереду.

– Як особисто для себе оціните цей вересень? У вас був дебют у Лізі чемпіонів та за збірну України.

– Так, був позитив, але було й немало моментів негативних. Це результати, які хотілося б змінити на кращі.

– Порівняйте склад Шахтаря до війни та теперішній. Чи бачите ви зміни?

– Я не можу порівнювати склади, адже мене не було у команді до війни. Можу сказати, що зараз у команді стало більше молодих українських гравців. Це позитив для нашої країни", – сказав Назарина на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Антверпеном і Шахтарем відбудеться у середу, 4-го жовтня. Початок зустрічі о 19:45 за Києвом.

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