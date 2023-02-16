"Ренн – міцна команда, але ми теж не подарунок, тому буде цікава гра. Сподіваюся, ми зможемо пройти якомога далі.

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Чи буде Шахтар в фіналі Ліги Європи? Це мрія багатьох вболівальників, це і наша мрія. Але ми рухаємося від матчу до матчу.

Зараз нас чекає матч з Ренном. Як кажуть: "Немає нічого неможливого". Одного разу Дніпро це вже показав, коли вони грали у фіналі. Будемо рухатись від матчу до матчу та вірити", – сказав Назарина у коментарі YouTube-каналу РМ.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Ренном відбудеться вже сьогодні, 16 лютого. Початок зустрічі о 19:45.

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