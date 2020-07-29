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Назарина – про період в Карпатах: Із зарплатами все було не дуже добре – були затримки і є досі

14:58 - Читать на русском
Назарина – про період в Карпатах: Із зарплатами все було не дуже добре – були затримки і є досі
Єгор Назарина / ФК Карпати

Новачок луганської Зорі Єгор Назарина прокоментував свій період кар'єри у львівських Карпатах.

"Було нелегко. Я вважаю, що команда заслуговувала більшого, але в якихось моментах просто не щастило. Десь не вистачало досвіду, майстерності і впевненості в своїх силах. Але команда розуміла, що єдиний вихід з цієї ситуації ­– працювати, працювати і ще раз працювати.

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Із зарплатами все було не дуже добре, були затримки і є досі.

Майбутнє Карпат? Я не можу нічого прогнозувати, єдине чого хочеться – щоб клуб залишився живим і повернувся на колишні для себе позиції. Все для цього там є: хороше місто, велика армія вірних уболівальників, прекрасні умови: база, поля, персонал. Щиро переживаю за цей клуб", – цитує екс-хавбека львів'ян Tribuna.

Нагадаємо, Зоря викупила Єгора Назарину в Антверпена цього літа, а сам півзахисник підписав контракт на 3 роки. Минулий сезон 23-річний гравець провів на правах оренди у складі Карпат та став найкращим бомбардиром львів'ян в УПЛ, забивши 5 голів.

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Теги
Зоря Зоря Карпати Карпати Єгор Єгор Назарина
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