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Назарина – про перехід у Зорю: Такий варіант був ще минулого літа

15:56 - Читать на русском
Назарина – про перехід у Зорю: Такий варіант був ще минулого літа
Єгор Назарина (справа) / ФК Зоря

Новачок Зорі Єгор Назарина поділився емоціями від підписання контракту з бронзовим призером УПЛ.

Нагадаємо, Зоря викупила Назарину в Антверпена, а сам 23-річний півзахисник підписав контракт на 3 сезони. Також луганський клуб підсилився ще одним новачком – бразильським захисником Жунінью.

Зоря офіційно підписала Назарину та Жунінью

"Я щасливий стати гравцем Зорі. Мій контракт розрахований на три роки. Готовий працювати на благо команди. У мене був варіант почати співпрацю із Зорею ще минулого літа, але тоді щось не вийшло. Довелося перейти в Карпати на рік в оренду. А зараз в кінці сезону мені надійшла пропозиція з конкретним інтересом від Зорі. І я погодився на цей варіант. Все сталося дуже швидко.

Приємно опинитися в такому клубі. Я вдячний Зорі за надану мені довіру. Хороший клуб, який показує гідний футбол. Плюс груповий етап Ліги Європи. Хороший тренер. Я радий і гордий опинитися тут.

Спілкувався з багатьма хлопцями. З деякими з них ми перетиналися в чемпіонаті, з деякими я грав в одній команді. Всі відгукуються про клуб тільки позитивно. Тут чудовий колектив і я радий опинитися в Зорі. Перехід в Зорю – це крок вперед. Хороший рівень футболу і груповий етап Ліги Європи – великий шанс для мене", – цитує Назарину офіційний сайт Зорі.

Зауважимо, сезон 2019/20 хавбек провів на правах оренди у складі Карпат та став найкращим бомбардиром львів'ян в УПЛ, забивши 5 голів.

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Зоря Зоря Єгор Єгор Назарина
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