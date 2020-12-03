"Завжди приємно перемагати в Лізі Європи, вдвічі приємніше перегравати такі команди. Наша мета і мрія сьогодні була – заробити 3 очки. Всі раді, інакше бути не може.

Зоря – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

З одного боку, важкий матч, але після такої перемоги сил ще більше – хочеться грати. Ми виконали велику роботу, хлопці молодці, ми досягли того, про що мріяли.

Лестер спочатку віддав ініціативу? Це можна було передбачити, адже команда вже вирішила завдання виходу з групи. Ми бачили, що грав не основний склад, тому ми були готові. Ми ставили завдання володіти м'ячем, грати першим номером, так і вийшло.

Завжди приємно брати участь у Лізі Європи, грати з такими командами, це для нас досвід. Поїдемо в Брагу за перемогою, вони нас тут обіграли, а ми їх на виїзді", – сказав Назарина в ефірі ТК Футбол.

На жаль, перемога над Лестером не вплинула на шанси підопічних Скрипника поборотись за єврокубкову весну. Команда Роджерса та Брага гарантували собі достроковий вихід із групи.

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи