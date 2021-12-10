УЄФА підбив підсумки голосування за найгарніший забитий м'яч у 6-му турі Ліги конференцій 2021/22.

Забитий м'яч 24-річного Назарини вболівальники визнали найкращим, повідомив УЄФА на своєму офіційному сайті.

"Навіть Рома не змогла обіграти Буде-Глімт": Скрипник підсумував виліт Зорі з єврокубків

Півзахисник Зорі потужним ударом зі штрафного на 18-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Конкурентами українця були Борха Майораль (Рома), Ріс Нельсон (Фейєнорд) та Іван Шранц (Славія Прага). Однак саме Єгор набрав найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, Зоря набрала 7 очок у груповому турнірі Ліги конференцій та фінішувала на 3-й сходинці.

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