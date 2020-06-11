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Назаренко виділив ключових гравців у збірній України

10:14 202 Читать на русском
Назаренко виділив ключових гравців у збірній України
Сергій Назаренко / Фото з відкритих джерел

Екс-хавбек збірної України, Дніпра, Динамо та Металіста Сергій Назаренко поділився думками щодо лідерів команди Андрія Шевченка.

"Назвати лише трьох не вийде. Ця команда сильна колективом. Хоча, звичайно, не можу не виділити Андрія Пятова, Тараса Степаненка та атакувальну ланку "синьо-жовтих", яка складається з Євгена Коноплянки, Андрія Ярмоленка, Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. І Роман Яремчук справно забивав.

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У нинішній збірній потенціалу ще досить. Перенесення Євро-2020 на рік – це зайвий час для підготовки, яка, сподіваюся, незабаром відновиться. Думаю, "синьо-жовті" будуть тільки додавати", – підсумував Назаренко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України посіла перше місце у групі відбору на Євро-2020. На груповому етапі фінальної частини команді Шевченка протистоятимуть Нідерланди, Австрія та переможець плей-офф Ліги націй.

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Сергій Назаренко Сергій Назаренко Євро-2020 Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук
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