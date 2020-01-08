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Назаренко оцінив перспективи збірної України на Євро-2020

8 січня 23:55 63 Читать на русском
Назаренко оцінив перспективи збірної України на Євро-2020
Сергій Назаренко / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник збірної України Сергій Назаренко спрогнозував поступ "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи 2020 року.

"Перемогу у кваліфікації вже потрібно забути і готуватися до більш серйозного старту. Треба показати, що тріумф у відборі був не випадковий. Привід для оптимізму є, оскільки збірна України зараз дійсно грає в хороший комбінаційний і технічний футбол.

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Раніше ми відштовхувалися від своїх сильних якостей. У нас були швидкі флангові гравці, що й зумовлювало нашу гру на контратаках. Зараз збірна, з таким підбором виконавців, довела, що може грати і першим номером. Збірна України повинна, як мінімум, виходити з групи, а далі загадувати не хочеться, щоб не наврочити", – сказав Назаренко в інтерв’ю виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у фінальній стадії чемпіонату Європи збірна України потрапила до групи С. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Нідерланди, Австрія та одна з команд, яка пробиватиметься на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй.

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Збірна України Сергій Назаренко Сергій Назаренко Україна Україна
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