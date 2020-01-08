Назаренко назвав трьох найкращих гравців збірної України у відборі до Євро-2020

Колишній півзахисник збірної України Сергій Назаренко обрав трійку найкращих гравців національної команди у відбірковому турнірі Євро-2020.

"Перший, без сумніву, Пятов. Помилки, які воротар допускав, не можна порівнювати з тими сейвами, завдяки яким голкіпер виручав команду.

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На друге місце я б поставив Маліновського. Півзахисник у 2019 році зробив великий прорив у своїй кар'єрі. Він вміє вести гру колективу. А третє місце я віддам Зінченку. У нашій країні не так багато футболістів, які можуть похвалитися виступом у найкращих клубах Європи, а Зінченко вже в такому молодому віці встиг зарекомендувати себе в АПЛ. Його рівень гри видно і в матчах за збірну", – цитує Назаренка zbirna.com.

Нагадаємо, у фінальній стадії чемпіонату Європи збірна України потрапила до групи С. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Нідерланди, Австрія та одна з команд, яка пробиватиметься на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй.

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