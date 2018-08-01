Назаренко гратиме за Дніпро в чемпіонаті аматорів

Екс-хавбек Дніпра та збірної України Сергій Назаренко гратиме в чемпіонаті аматорів.

Півзахисник Сергій Назаренко внесений у заявку Дніпра на участь в чемпіонаті України серед аматорів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Останній раз 38-річний футболіст одягав футболку Дніпра в 2016 році, а з минулого року увійшов до тренерського штабу команди.

За Дніпро Назаренко грав з 1999 року, провів 271 матч та забив 54 голи.

Цікаво, що у заявці присутні сини відомих у минулому футболістів Дніпра Олександра Рикуна, Володимира Горілого і Олега Шелаєва.

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