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Назаренко гратиме за Дніпро в чемпіонаті аматорів

15:49 203 Читать на русском
Назаренко гратиме за Дніпро в чемпіонаті аматорів
Сергій Назаренко / Фото: соцмережі

Екс-хавбек Дніпра та збірної України Сергій Назаренко гратиме в чемпіонаті аматорів.

Півзахисник Сергій Назаренко внесений у заявку Дніпра на участь в чемпіонаті України серед аматорів, повідомляє офіційний сайт клубу.

Останній раз 38-річний футболіст одягав футболку Дніпра в 2016 році, а з минулого року увійшов до тренерського штабу команди.

За Дніпро Назаренко грав з 1999 року, провів 271 матч та забив 54 голи.

Цікаво, що у заявці присутні сини відомих у минулому футболістів Дніпра Олександра Рикуна, Володимира Горілого і Олега Шелаєва.

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Теги
Дніпро Дніпро Сергій Назаренко Сергій Назаренко
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