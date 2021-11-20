Півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко прибув на Туманний Альбіон і вже розпочав роботу зі своєю командою.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко повернувся з розташування збірної України та розпочав тренування у складі англійської команди.

Гравці Манчестер Сіті потролили Зінченка за фото з "Золотим м'ячем"

Роботою на футбольному полі 24-річний гравець похизувався на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. "Назад до справи", – прокоментував Олександр свіже фото з тренувального заняття.

Нагадаємо, свій черговий поєдинок Манчестер Сіті проведе у неділю, 21 листопада, проти Евертона. Початок зустрічі о 16:00.

Зінченко у поточному сезоні провів за "містян" 5 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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