Найвеличніший камбек Енфілда – як Ліверпуль знищив Барселону в Лізі чемпіонів після 0:3

Рівно рік тому Ліверпуль вибив Барселону з Ліги чемпіонів, програвши перший півфінальний матч на Камп Ноу з рахунком 0:3.

Мало хто вірив, що Ліверпулю після фіаско в першому матчі вдасться вирвати путівку у фінал. До того ж, Юргену Клоппу довелося обійтись без двох зірок нападу – Роберто Фірміно та Мохамед Салах не встигли відновитися після травм.

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Однак мерсисайдці зуміли приголомшити свого суперника, здобувши перемогу з рахунком 4:0. Путівку у фінал Ліверпулю подарували Джорджініо Вейналдум та Оріджі, забивши по два м'ячі кожен.

Нагадаємо, що у сезоні-2018/19 команда Юргена Клоппа стала переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи. У фіналі Ліверпуль здолав лондонський Тоттенхем (2:0).

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