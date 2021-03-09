Лео Мессі, Габріел Жезус і Серена Вільямс знялися у новій рекламі спортивного напою Gatorade, повідомляє Goal.

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Нова кампанія продукту від PepsiCo отримала назву The Greatest Never Settle. Це, за задумом авторів реклами, повинно підкреслити незмінну прихильність бренду до натхнення наступного покоління спортсменів на шляху до величі.

Ця кампанія Gatorade демонструє важливість прагнення до найкращого та віри в те, що ви можете піти далі, навіть якщо ви досягли успіху, – заявив Мессі.

"Необхідна завзята праця, як на полі, так і за його межами, щоби дістатися місця, де ви можете виступати на найбільших аренах світу, і я сподіваюсь, що ця кампанія надихне як уболівальників, так і молодих спортсменів ніколи не зупинятися на досягнутому, рухаючись своїм власним шляхом. До величі", – додав 6-разовий володар "Золотого м'яча".

До слова, Gatorade – загальна назва серії ізотонічних напоїв, розроблених у середині 60-х на замовлення команди з американського футболу Флоридського університету. Напій швидко відновлює обіг рідин, які організм втрачає під час тренувань.

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